Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtilirken, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer ayrıca saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini ve çıkan yangının kısa sürede büyüdüğünü aktardı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceği, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Trump: "Bu ABD’deki Hristiyanlara Yönelik Bir Saldırı Gibi Görünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, FBI’ın olay yerine hızlı şekilde ulaştığını ve federal soruşturma başlattığını söyledi. Trump, “Şüpheli öldürüldü fakat öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD’deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli” ifadelerini kullandı.

FBI: "Korkakça Bir Eylem"

FBI Direktörü Kash Patel ise federal yetkililerin yerel polise destek vereceğini belirterek, “İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz” dedi.