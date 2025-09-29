Olay, gece saatlerinde Şehitler Tepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12’nci katında ailesiyle yaşayan Efe Kağan Öz, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düşerek ağır şekilde yaralandı.

İlk Müdahale ve Otopsi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Efe Kağan Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın nedeni araştırılıyor.