İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, Fenerbahçe zaman zaman uzaktan şutlarla skor aradı. Antalyaspor’un hızlı hücumları ve kaleci Julian’ın başarılı kurtarışları nedeniyle ilk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertliler, 62. dakikada Nene Dorgeles’in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada golü kaydederek takımını öne geçirdi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sebastian Szymanski ile farkı 2’ye çıkaran Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Öne Çıkan Anlar

Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galip geldi ve puanını 15’e çıkardı.

Anderson Talisca, ligdeki ikinci golünü penaltıdan kaydetti; toplamda sezon gol sayısı 3 oldu.

Fenerbahçe, 3 maç sonra kalesini gole kapadı.

Penaltı Öncesi Tepki

Sarı-lacivertli taraftarlar, 62. dakikada Talisca’nın topun başına geçmesine tepki gösterdi. Fenerbahçeli oyuncular tribünleri sakinleştirirken, tribünler daha sonra oyuncuya tezahüratla destek verdi.

Maçta İlk Yarı Öne Çıkan Pozisyonlar

4’ – En-Nesyri’nin kafa vuruşu kaleci Julian’da kaldı.

6’ – Talisca’nın şutu Julian tarafından kurtarıldı.

26’ – Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruşu Julian’da.

42’ – Storm’un ceza sahası sol çaprazından şutu kaleci Ederson ve Semedo tarafından önlendi.

İkinci Yarı Öne Çıkan Pozisyonlar

48’ – Nene’nin vuruşu Julian’dan döndü.

85’ – Asensio’nun şutu auta çıktı.

90+2’ – Szymanski’nin kafa golüyle Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı.