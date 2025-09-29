Planın Öne Çıkan Maddeleri

Gazze’de günlük kamu hizmetlerini yürütmek üzere, nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir geçici geçiş yönetimi kurulması öngörülüyor.

Bu yönetim organı, ABD destekli yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecek ve Batı Şeria merkezli Filistin yönetimi, Gazze’yi devralabilecek duruma gelene kadar iç reformlar yürütecek.

Plan, Gazze’deki güvenlik ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak adımlar içeriyor.

ABD, geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü kurarak güvenliği denetleyecek ve Filistinli güçleri eğitecek.

Önemli Detaylar

Ateşkes kapsamında, Gazze halkı zorla yerlerinden edilmeyecek ve ayrılanlar geri dönme hakkına sahip olacak.

Gazze’nin yeniden inşasında enkaz çalışmaları ve maliyetin kim tarafından karşılanacağı net değil.

İsrail, 7 Ekim’den sonra gözaltındaki 250 müebbet hapis cezası mahkumu ve 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak, ayrıca esirlerin cenazeleri takas edilecek.

Başkan Trump’ın Açıklamaları

Seçim kampanyasında bölgedeki savaşı sona erdireceğini vaad eden Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Çok yakınız. Bu, esirleri geri getirecek ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak.” ifadelerini kullandı.

Planın onayı için Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da görüşerek baskı yapması bekleniyor.