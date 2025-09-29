İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 25 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Kararda, tazminatın 27 Kasım 2024’ten itibaren faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.

Dava, Bakan Tekin’in belediyelerin kreş ve anaokulu açma yetkilerine ilişkin tartışmalar sırasında İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler üzerine açılmıştı. Tekin’in “terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletine meydan okuyor” sözleri mahkeme tarafından kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirildi.

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu mahkemenin kararıyla alacağı 25 bin liralık tazminatı, Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınıp bir süre tutuklu kalan öğrencilere destek olmak amacıyla bağışlayacak. Bağışın ne şekilde yapılacağına dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İmamoğlu’nun bu adımı kamuoyunda sembolik bir destek mesajı olarak yorumlandı.