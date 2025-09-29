CHP Genel Başkanı Özgür Özel TV 100’e başlayan “İsmail Küçükkaya ile Yenigün" programının ilk konuğu oldu. Özgür Özel 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili duygusal anılarını anlatarak, Zeyrek için bir vakıf kurduklarını ve açılışını bugün Manisa'da yapacaklarını ifade etti.

Normalleşme konusuna değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıllardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ziyaretlerini anımsatarak “Biz 47 yıl sonra birinci parti olunca, takip eden bayramda, Cumhurbaşkanından başlayarak tüm parti genel başkanlarını aradım. Bu bana düşen bir görevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Siz de müsaitseniz sizi de ziyaret etmek isterim” dedim. Sayın Erdoğan’dan başlayarak bütün liderleri ziyaret ettim. Bana bunu sorduklarında da “Normali bu” dedim. Bu normal anlayışı Manisa’dan geliyor. Biz, AK Partili ve CHP'liler olarak, Manisa'da bayram sabahı kalkıp namazı kılıyoruz. Kabristana gidiyoruz, kimi görürsek sarılıp öpüyoruz. Şehit cenazelerine, düğünlere gidiyoruz. Biz de bir sıkıntı olmuyorsa, genelde de olmamalı.

“BİRBİRİMİZİN KAHVESİNİ İÇİYORDUK”

Biz Selçuk Özdağ ile siyaset ve polemik de yapıyorduk, birbirimizin çayını kahvesini de içiyorduk. Benim hayalim bunun tüm Türkiye'de olması. Hayalimdeki Türkiye geri gelecek. O günler geri gelecek. Bir seçim sonra… Benim hayalimdeki Türkiye şu: Gidiyorum yolda, aradım partilerin genel başkanlarını ve onlara konuk olup beraber bir kahve içebilmek… Türkiye’nin rahatlamasından kimin ne sorunu olur. Liderler bu sorumluluğu gösterirlerse bu sokağa da, halka da yansır. Bugün ülke inanılmaz bir kutuplaşmaya geldi.” diye konuştu

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ KIYMETLİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili ''Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" demişti.

Bu konu hakkında Özgür Özel, "Ümit ediyorum, en büyük beklentim Ekim ayı içinde iddianamenin çıkmasıdır. Devlet Bahçeli’nin iddianame açıklaması çok kıymetli. Yine MHP’den çeşitli siyasetçiler zaman zaman “Tutuksuz yargılama esastır” diye açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİ ÇOK ÖNEMLİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecini ve bu sorunu demokratikleşme çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi. “Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız işler yapmamalıyız, onların rızasını almalıyız. Şehit aileleri de bunu diyorlar. Biz yandık başka aileler yanmasın, bu süreçte samimi olunsun, bizi rencide edecek işler yapılmasın diyorlar. Şu anda bir çözüm umudu varsa bundan hiç kimse kaybetmez. Ben, partimin zor durumda olduğunu görüp bu süreci baltalamak isteyerek buradan çekilemem. Bu doğru değil.

Cumhuriyet Halk Partisi terörün sonlanmasını, terör örgütünün kendini lağvetmesini ve milletin kaynaklarının teröre değil, kalkınmaya harcanmasını hep savundu. Bu süreci de her zaman meclis çatısı altından yönetilmesi gereken bir süreç olarak tanımladı.”