RIZA PEHLİVAN

Çankaya ilçesine bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet eden bir grup, imar sorunlarının çözülmesini talep ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem gerçekleştirdi.

“67 YIL İMAR BEKLEDİK, ÇOĞUMUZ BEKLEYEMEDİ”

Eylemde katılımcıların taşıdığı dövizlerde "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz" ve "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazıları öne çıktı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, mahallelerinde yaşanan mağduriyetleri kamuoyuyla paylaştı.

Şahin, mahallelerin 67 yıldır uygulanabilir ve sürdürülebilir bir imar planına kavuşamadığını belirterek bunun tapu sahipleri ve bölge halkı üzerinde ciddi yıpratıcı etkiler yarattığını ifade etti. Açıklama, uzun süredir çözüm bekleyen vatandaşların beklentilerini ve taleplerini gündeme taşıdı.

Basın açıklamasından aktarılan ifadede Şahin şunları söyledi: "İmar planının tamamlanması ve uygulamaya geçmesi ile sadece tapu sahiplerine değil, tüm Ankaralılara hizmet edecek bir rekreasyon alanını, bir yaşam alanını, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekse tüm Ankara halkını öncelik olarak ele alma iddiasındaki meslek odaları olarak sizlerden mümkün olan en kısa sürede bekliyoruz."

Eylem, mahalle sakinlerinin imar planının tamamlanması ve uygulamaya geçirilmesi yönündeki ısrarını vurguladı. Katılımcılar, hem tapu haklarının güvence altına alınmasını hem de alanın kent yaşamına kazandırılmasını talep ediyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden sürecin hızlandırılmasını ve somut adımların atılmasını beklediklerini belirtti.