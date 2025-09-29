KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizide Alya Albora karakterini canlandıran Sinem Ünsal, çekimlerin gerçekleştirildiği Mardin’in Midyat ilçesi ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Alya karakteriyle izleyicilerin favorisi haline gelen Sinem Ünsal, yeni sezon ile ilgili şunları söyledi:

Ünsal ayrıca, bölgenin kültürel zenginliğinin dizinin ikinci sezonunun da ilgi görmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Midyat’ın diziye kattığı atmosferi “ikinci evim” olarak tanımlayan Ünsal, ilçeyi şöyle anlattı:

“Coğrafya çok güzel, kendi içindeki hikâyeleri çok besleyici. Senaryoya ve oyunculuk performansımıza büyük katkı sağlıyor. Herkesin görmesi gereken bir yer. Hâlâ gezemediğimiz birçok nokta var; gez gez bitmiyor. Hem tarihi dokusu çok iyi hem de farklı medeniyetlerin bir arada bulunması çok etkileyici.”