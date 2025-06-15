Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" arın sabah LGS'ye girecek sevgili evlatlarım, Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Sakin olun, derin bir nefes alın ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu sınav, sadece bir basamak; sizler o basamağı aşacak güçtesiniz. Hayalini kurduğunuz geleceğe sağlam adımlarla yürümenizi istiyorum. Unutmayın, bizler her zaman yanınızdayız. Siz bu ülkenin umudu, yarının aydınlık yüzüsünüz. Dualarımız, desteğimiz sizinle. Yolunuz açık olsun."

Yarın sabah LGS'ye girecek sevgili evlatlarım,



Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Sakin olun, derin bir nefes alın ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu sınav, sadece bir basamak; sizler o basamağı aşacak güçtesiniz.



Hayalini kurduğunuz geleceğe sağlam adımlarla… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 14, 2025