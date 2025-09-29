Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temaslarının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle gerçekleştirdiği Washington ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Türk-Amerikan topluluğunun önde gelen isimleri, Amerikan iş dünyası, düşünce kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını anlattıklarını söyledi. Ayrıca, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için atılacak adımların da ele alındığını aktardı.

'Hevesleri Kursaklarında Kaldı'

Muhalefetin ziyarete yönelik eleştirilerine de sert yanıt veren Erdoğan, “Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemesinin tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyordu ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar ama ne yapsalar beyhude. Güneşi balçıkla sıvayamazlar” ifadelerini kullandı.

Trump ile görüşmelerine de değinen Erdoğan, “Görüşmelerimizin olumlu sonuçlarını ilerideki günlerde göreceğimize inanıyorum” dedi.