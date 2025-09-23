Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) satışına ilişkin protokolün iptali için açılan davada Yargıtay, istinaf mahkemesinin ret kararını bozarak yeniden yargılamanın önünü açtı. 2017 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Demokrasi İçin Mimarlar Platformu üyesi önceki dönem yöneticileri tarafından açılan davada kritik duruşma 24 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Dava, 8 Yıl Sonra Yeniden Görülecek!

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası, kamuoyunun yakından takip ettiği dava, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.20’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nde yeniden görülecek. Dava, AOÇ arazisinin ABD Büyükelçiliği’ne devrine yönelik işlemlerin iptali istemiyle açılmıştı.

Kamu Yararı Vurgusu!

Dava süreci boyunca Mimarlar Odası ve destekçileri, AOÇ’nin tarihi ve hukuki statüsüne dikkat çekerek arazinin kamu yararı dışında kullanılmasına karşı çıkıyor. Atatürk’ün vasiyetiyle halka bırakılan bu toprakların korunmasının, tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğu ifade ediliyor.