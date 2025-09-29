Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı çerçevesinde dikkat çeken bir adımı duyurdu. Yapılan açıklamada, tüm esirlerin iade edilmesinin ardından Hamas üyelerinin barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt etmeleri ve silahlarını teslim etmeleri halinde affedilecekleri belirtildi.

Açıklamaya göre, planın temelinde bölgede kalıcı barışın sağlanması, sivil halkın güvenliğinin korunması ve yeni bir siyasi düzenin kurulması hedefleniyor. Washington yönetimi, bu adımın Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti.