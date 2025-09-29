0 Temmuz 2025’te tatile giren TBMM’de 28. Dönem dördüncü yasama yılı başlayacak.

Yeni yasama yılı, 1 Ekim Çarşamba saat 14.00’te Genel Kurul’da özel oturumla açılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması beklenen açılışa CHP, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla katılmayacak.

ÖZGÜR ÖZEL TV’DE AÇIKLADI

Sabah programlarını TV 100’de başlayan İsmail Küçükkaya’nın programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis’in özel oturumuna katılmayacaklarını belirterek “Geçen sene arkadaşlarımızla konuştuk. Cumhurbaşkanı Meclis salonuna girdiği zaman ayağa kaldık ancak alkışlamadık. Bu sene 1 Ekim’de Meclis Salonunda olmayacağız. Ama sonrasında tabi Meclis çalışmaları başladığında yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“MEŞRUİYETİNİ YİTİRDİ”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu, Meclis açılışına CHP’nin katılıp katılmayacağı. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılarız. Bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak” açıklamasını yaptı.