Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

“SADAKAT KARTI”

EPDK’nın kararıyla Nisan 2026’dan itibaren başlayacak sistemde tüketiciler, Shell, Opet, Total, Petrol Ofisi ve Aytemiz gibi istasyonlara üye olup sadakat kartı edinecek. Alışverişlerde bu kartlara puan yüklenecek. Vatandaşlar biriktirdikleri puanlarla yalnızca akaryakıt ve LPG değil, marketteki ürünlerden gıdaya kadar çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayabilecek.

Öte yandan kurum, yeni nesil ödeme sistemlerine de onay verdi. Böylece akaryakıt ödemeleri nakit ve kredi kartına ek olarak Hepsipay gibi dijital cüzdan uygulamalarıyla da yapılabilecek.

