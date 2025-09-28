Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk diline olan hassasiyetiyle bilinen Bakiler’in vefatı, edebiyat dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.
Bakiler’in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Davut Gül, “Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Cenazesi Üsküdar’a getirildi
Vefatının ardından Bakiler’in cenazesi, Üsküdar Karacaahmet Gasilhanesi’ne getirildi. Taziyeleri burada merhumun kardeşi Naci Bakiler kabul etti.
Son yolculuğuna uğurlanacak
Yavuz Bülent Bakiler için cenaze namazı 29 Eylül Pazartesi günü ikindi namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak. Bakiler, törenin ardından toprağa verilecek.
Edebiyat dünyasında iz bıraktı
Türkçe’nin doğru kullanımı konusunda duyarlılığıyla tanınan Yavuz Bülent Bakiler, “Harman”, “Yalnızlık”, “Duvak” ve “Seninle” adlı şiir kitaplarıyla edebiyatseverlerin hafızasında iz bıraktı.