HAMAS, Gazze’de ateşkes görüşmelerinin durduğunu açıkladı. Örgüt, ara buluculardan yeni bir teklif almadıklarını belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkes görüşmelerinin tamamen askıya alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Hamas, kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte Gazze’de ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Hamas’ın açıklaması bölgedeki gerilimin devam ettiğine işaret etti.