Dr. Eli David, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden “Breaking: Basij headquarters in Tehran destroyed. Basij is the 'riot police' in charge of cracking down on ...” ifadeleriyle bir iddia paylaştı. Bu paylaşımda, Tahran’daki Basij karargâhının yok edildiği öne sürülüyor.

Basij Nedir?

Basij, İran’da iç güvenliği sağlamak, toplumsal olayları bastırmak ve rejim yanlısı ideolojik kontrolü sürdürmekle görevli bir paramiliter polis gücüdür. Yurt içi protestoların bastırılmasında aktif rol üstlenmesiyle tanınır.

Basij is the "riot police" in charge of cracking down on protests. They have the blood of thousands of Iranians on their hands. — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 15, 2025