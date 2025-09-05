İngiltere Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı ikinci evinde doğru miktarda damga vergisi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti. Rayner, sosyal medyadan paylaştığı istifa mektubunda, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini kaydetti.

Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu vurgulayan Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.