ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi. Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir" diye yanıtladı.

Trump, uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için tehlike oluşturduğu sorusuna ise "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" diye cevapladı.