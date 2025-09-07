Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Kanlı Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesi sırasında güneş ışığının atmosferimizden geçip kırılmasıyla kırmızımsı bir görünüm almasıyla oluşur. Bu doğa olayı, özellikle gökyüzü fotoğrafçıları ve astronomi meraklıları için büyük bir ilgi odağıdır.

Ankara’dan Nefes Kesen Görüntüler

Hızlandırılmış çekim (time-lapse) tekniğiyle kaydedilen tutulma görüntüleri, Ay’ın kırmızı rengine bürünmesini ve gökyüzünde yavaşça hareket etmesini net bir şekilde gözler önüne serdi. Vatandaşlar ve astronomi tutkunları, bu nadir olayı gözlemlemek için Ankara’nın çeşitli noktalarına akın etti.