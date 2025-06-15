İsrail - İran arasındaki tansiyon artmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, İsrail'in nükleer tesisleri çevresinde yaşayan sivillere yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Kaynaklar, bu bölgelerdeki sivillerin olası bir çatışma durumunda hedef olabileceği gerekçesiyle bölgeyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu gelişme, İsrail'in kısa süre önce İranlı sivillere yönelik yaptığı benzer bir uyarının ardından geldi. İsrail, Nükleer Santral bölgesinde yaşayan İranlı sivilleri uyarmıştı, şimdi aynı uyarı İran'dan İsrail'e geldi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...