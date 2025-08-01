Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, “Çocuklar gıda yardımı ulaşmadığı için açlıktan ölüyor. Yiyecek arayan siviller vuruldu. Uzun vadeli bir çözüme, iki devletli modele dayalı bir barışa ihtiyaç var” dedi.

Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Filistin konusundaki kararlara değinen Stubb, “Filistin devletini tanıma önerisi alırsam, bunu onaylamaya hazırım. Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada'nın kararları, barış sürecine yeni bir soluk getirmek için Filistin'i tanıma eğilimini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Stubb, Finlandiyalıların 'Filistin'in tanınması konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ve endişeler olduğunu' anladığını belirterek, açık ve dürüst bir tartışma çağrısında bulundu.