Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayı üretici ve market fiyatları ile tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, temmuz ayında markette takip edilen 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde fiyat düşüşü, 1 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirtti. Aynı dönemde üreticide ise 29 üründen 10’unda fiyat artışı, 14’ünde düşüş ve 5’inde sabit fiyat gözlendi.

Limon Zam Şampiyonu Oldu

Bayraktar’a göre, temmuzda hem üreticide hem de markette fiyatı en çok artan ürün limon oldu. Markette limon fiyatı yüzde 37,8 oranında artarken, bunu yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma ve yüzde 5 ile kuru incir izledi.

Kabak En Çok Ucuzlayan Ürün

Temmuzda markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 42,6 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile karpuz, yüzde 31,5 ile patates, yüzde 24,6 ile kuru soğan ve yüzde 19,5 ile yeşil soğan takip etti.

Üretici Market Farkı Uçurum Gibi

Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 613,8 ile karpuzda görüldüğünü vurguladı.

Üreticide 1,18 TL olan karpuz, markette 8,42 TL’ye

7,50 TL olan patlıcan 29,68 TL’ye

6 TL olan salatalık 22,52 TL’ye

10 TL olan yeşil soğan 34,76 TL’ye

12 TL olan havuç ise 41,13 TL’ye satıldı.

Gübre ve Mazot Fiyatları Tırmanışta

Tarımda en büyük girdi kalemlerinden olan gübre ve mazotta da artışlar dikkat çekti.

Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre:

DAP gübresi temmuzda %10,4

20.20.0 kompoze gübresi %8

Amonyum sülfat %2

Kalsiyum amonyum nitrat %1 arttı.

Sadece üre gübresi yüzde 1,5 gerilerken, yıllık bazda artışlar oldukça yüksek kaldı:

Üre gübresi: %90

DAP gübresi: %55

Kompoze gübre: %46

Ayrıca mazot fiyatı aylık %9,3, yıllık %23,4 artarken; hayvancılıkta kullanılan besi yemi %34, süt yemi %31 oranında yükseldi.

Üretici Fiyat Değişimlerinin Nedenleri

Bayraktar, yeşil mercimek ve kırmızı mercimekteki fiyat artışlarını düşük rekolteye bağlarken, limondaki artışın ise depolama firesi ve arz düşüklüğünden kaynaklandığını söyledi. Kabak, karpuz ve patlıcanda ise arz fazlası nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti.

Bayraktar, “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin gübre ve yem gibi temel girdilere erişimini kolaylaştıracak yapısal önlemler şarttır” ifadelerini kullandı.