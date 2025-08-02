1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylar nedeniyle hüküm giyen Adem Kozu’nun sağlık gerekçesiyle affedilmesinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar kamuoyunda geniş yankı bulurken, Akit gazetesinin affı destekleyen manşeti dikkat çekti.

Adem Kozu, Madımak Katliamı’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. 30 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Kozu’nun cezası, Cumhurbaşkanlığı tarafından “sürekli hastalık ve kocama hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte serbest kalan Kozu için Akit gazetesi bugün dikkat çeken bir manşetle çıktı. Gazete, “Sivas mazlumu özgürlüğüne kavuştu” ifadesiyle affı olumladı.

Manşette kullanılan dil, başta sosyal medyada olmak üzere birçok kesimden tepki topladı. Kullanıcılar, “Sivas’ta hayatını kaybeden 37 kişi ne olacak?”, “Mazlum kim, katil kim?” şeklinde yorumlarda bulundu.

CHP ve çeşitli insan hakları dernekleri de daha önce affa karşı olduklarını dile getirmiş, kararın toplum vicdanını zedeleyeceğini savunmuştu.

Söz konusu haberle birlikte, 31 yıl sonra gelen af ve medya dili üzerindeki tartışmaların daha da derinleşmesi bekleniyor.