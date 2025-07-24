Blagoveshchensk kentinden Tynda şehrine gitmek üzere sabah saatlerinde havalanan bir yolcu uçağı, iniş yaklaşımı sırasında yerel kontrol kulesiyle bağlantısını kaybetti. Yerel kaynaklar, uçağın ilk iniş denemesinin başarısız olmasının ardından ikinci kez alçalmaya çalışırken radar temasının kesildiğini bildirdi.

Arama-kurtarma seferberliği

Amur bölgesi yetkilileri ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kaybolan uçak için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. Helikopterler, özel arama ekipleri ve termal kameralarla desteklenen operasyonlar dağlık ve ormanlık arazide devam ediyor.

İlk belirlemelere göre bölgede bazı enkaz parçalarına ve yanmış gövde kalıntılarına rastlandı. Ancak bu kalıntıların kayıp uçağa ait olup olmadığı resmi olarak teyit edilmedi.

Yolcu sayısında belirsizlik!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda uçakta 43 yolcu, bunlardan 5’i çocuk, ve 6 kişilik mürettebat bulunduğu belirtiliyor ancak bazı yerel ajanslar ve haber kaynakları yolcu sayısının 40 ile 49 arasında değiştiğini bildiriyor. Yolcuların sağlık durumuna veya olası kurtulanlara dair şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kazaya ne sebep oldu?

Uçağın kaybolmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor ancak uzmanlar, bölgedeki hava koşullarının değişkenliğine ve iniş sırasında yaşanabilecek olası teknik arızalara dikkat çekiyor. Uçuşun gerçekleştiği hattın dağlık yapısı, radar kapsama alanını zorlaştırıyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Amur Bölge Valisi Vasily Orlov, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve kamuoyuna şeffaf biçimde bilgi verileceğini açıkladı. Rusya Sivil Havacılık Kurumu ise incelemelerin sürdüğünü ve henüz kesin bir kaza teyidinin yapılmadığını duyurdu.

Endişeli bekleyiş sürüyor!

Sibirya semalarında kaybolan uçağın ardından ülke genelinde kayıp yolcular için endişeli bir bekleyiş hâkim. Gözler, arama ekiplerinin ulaştıracağı haberlere çevrilmiş durumda.

Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.