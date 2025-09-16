1936 doğumlu Redford, hem oyunculuk hem yönetmenlik kariyeriyle sinema tarihine damgasını vurdu. “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “All the President’s Men”, “The Sting” ve “The Natural” gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazındı. Ayrıca 1981 yılında yönettiği “Ordinary People” filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı.

Sanat ve Aktivizmle Dolu Bir Yaşam

Robert Redford sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda çevreci kimliğiyle de tanınıyordu. 1980’lerde kurduğu Sundance Film Festivali, bağımsız sinemanın en prestijli platformlarından biri haline geldi. Redford, hem Amerikan sinemasına hem de çevre hareketlerine yaptığı katkılarla saygı gören bir figürdü.

Sevenleri ve Hollywood Yasta

Redford’un vefatı, hem sanat dünyasında hem de hayranları arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Redford’un sinemaya katkılarını ve ilham verici duruşunu vurgulayan paylaşımlar yaptı.