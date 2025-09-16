Yazılı açıklama yapan Eyyüp Kadir İnan, mahkeme kararıyla kapatılan Harmandalı Atık Tesisi’ne hâlâ umut bağlayan bir yönetim anlayışının İzmir’e zarar verdiğini belirtti. Bakanlık tarafından sadece 31 Ekim 2025’e kadar geçici ve günlük 2477 ton sınırlı izin verildiğini aktaran İnan:

“Tüm teknik, idari ve cezai sorumluluk İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bugün İzmir'de çöpler toplanmıyor, vatandaşlar çile çekiyor. Bunun sebebi açık: beceriksizlik, vizyonsuzluk ve CHP zihniyeti.” dedi.

“Halk Sağlığı Tehlikede” Uyarısı

İnan, toplanmayan çöpler nedeniyle oluşan kötü koku, sinek istilası ve hastalık riskine dikkat çekerek, bunun “CHP’li yerel yönetimin İzmir’e bıraktığı miras” olduğunu ifade etti.

Çözüm Önerileri: Yamanlar’a Yeni Tesis Şart

AK Parti İzmir Milletvekili, çöp krizinin çözümü için şu önerileri sundu:

Karşıyaka Yamanlar'da yeni atık tesisi inşasına ivedilikle başlanmalı,

Mevcut tesislerde kapasite artışı yapılmalı,

Entegre atık yönetim planı uygulanmalı,

Geri dönüşüm ve enerjiye dönüştürme sistemleri kurulmalı,

Çevreci bertaraf teknolojileri hayata geçirilmeli.

İnan, bu süreçte milletvekilleri olarak kendilerinin de krizi çözmek için elini taşın altına koyduğunu belirtti.

CHP Lideri Özgür Özel'e Sert Sözler

İnan, açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’i çöp dağlarına, sineğe ve kötü kokuya mahkum eden sizsiniz Sayın Özel. Rantçılarla, koltuk savaşlarıyla uğraşacağınıza, İzmir’in çevre sorunlarıyla ilgilenin. Bu çöp dağları artık çevre terörüne dönüşmüş durumda.”