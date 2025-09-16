Beypazarı Belediyesinin hayata geçirdiği 28. Ulusal Beypazarı Festivali, 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Beypazarı sokaklarında gerçekleşecek olan etkinlikte, misafirler geçmişten günümüzü bir yolculuğa çıkacak olup 7'den 70'e her vatandaş çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek.

"Geçmişle bugünün buluşmasına tanıklık edin"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 28. Ulusal Beypazarı Festivali duyurusunu sosyal medya hesabından şöyle yaptı: "Beypazarı’nın sokaklarında attığınız her adım, sizi yüzyılların izinde bir yolculuğa çıkaracak. Geçmişle bugünün buluşmasına tanık olmak için Beypazarı sizleri bekliyor! 28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül 2025 gerçekleşecek." diye konuştu.