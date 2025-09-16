Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu) Spor Kulübü, Kadınlar Süper Liğ’de başarılı maçlar çıkarıyor.

ABB FOMGET Kadınlar Süper Ligi’nde kariyerini sürdüren Selda Alagöz, 2025-26 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde toplam 8 maçta görev aldı ve gol yemedi.

8.7 ortalama reytingle sezonun en istikrarlı kalecileri arasında yer aldı. Selda bu performansıyla Avrupa'nın en çok konuşulan kalecileri arasına girdi.

9 Haziran 1993 doğumlu olan Akgöz, futbola Karabük Ovacık Spor Takımında başladı. 2014-15 sezonunda Trabzon İdmanocağı’na transfer olan Akgöz, performansıyla dikkat çekti. 2009-2017 yılları arasında üç farklı takımda 120 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Bu, bir kaleci için oldukça sıra dışı bir başarı oldu.

“ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARA ARMAĞAN”

Takım kaptanı olarak sadece sahada değil, saha dışında da etkili bir figür olan Akgöz, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi galibiyetini “Şiddete uğrayan kadınlara armağan etmek istiyoruz” diyerek sosyal sorumluluk bilincini de ortaya koydu.

AMAÇ: TÜRK FUTBOLUNA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRMAK

Futbolu kadınlara sevdiren ve elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, geleceğin yıldız adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Altyapı Sorumlusu Kezban Gülşen Ekşin seçmeler ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “2000’li yıllarda tohumunu ekmeye başlayan FOMGET Kadın Futbol Takımı Türkiye’de ve Süper Lig’de marka değeri kazanmış, altyapısında yüzlerce futbolcuya eğitim veren, onlarca sporcuyu milli takıma gönderen bir konum hâline gelmiştir. Tabii ilk yıllardaki ilgisi olmayan kadın futbolunun değerli başkanımız Mansur Yavaş’ın desteğiyle Türkiye’de çok önemli bir konumda olduğu hakikatten bir marka değeri kazanmasına vesile olmuştur. Altyapımızda ne kadar çok kız çocuğumuza dokunabilirsek, bu çocukları sahada ne kadar çok tutabilirsek, milli takıma ne kadar çok çocuk gönderebilirsek, bu çocukların geleceğini inşa etmekte ne kadar çok rol alabiliyorsak bizim için önemli olan bu. Bu amaçla hafta içi ve her hafta sonu çeşitli yaş gruplarında eğitim vermekteyiz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki hafta tüm buradan Ankaralı kız çocuklarımıza sesleniyorum haftaya Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde sabah 9.00-12.00 saatleri arasında kız futbol takımı seçmelerini gerçekleştireceğiz. Burada bu çocuklarımızın futbolcu olma şansı, müsabakalara çıkma ve FOMGET’imizi en iyi şekilde temsil etme şansı tanıyacağız.”