KANAL D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuna Nisan’ın müzik hayalini gerçekleştirmesiyle ekrana dönüyor. İlk sezonunda güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizi, 17 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Nisan’ın müzik yolculuğu başlıyor

Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri, uzun süredir hayalini kurduğu müzik kariyerine adım atıyor. Yeni sezonda Nisan, ilk teklisini çıkararak müzik piyasasında yerini alıyor ve kendisi için yepyeni bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

Unutulmaz lansman gecesi

Dizinin yeni bölümünde albümün yapımcısı tarafından düzenlenen görkemli lansman gecesinde Nisan, sahneye çıkarak izleyenleri büyüleyecek. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Nisan, unutulmaz bir gece yaşatacak.

Aşk, dostluk ve entrikalar ekrana taşınıyor

Eşref Rüya, ikinci sezonda aşkın yeniden alevlendiği, dostlukların sınandığı ve entrikaların beklenmedik şekilde çözüldüğü olay örgüsüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Yeni sezonda tempo artarken, karakterlerin kaderi daha da çarpıcı bir hale gelecek.

Çarşamba akşamının adresi

Tims&B Productions imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.