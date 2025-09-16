Venedik Yetkilileri Harekete Geçti: “Tatilleri Sonlandırıldı”

Venedik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, olayın ardından giriş yasağının derhal yürürlüğe girdiği ve çiftin tatilinin fiilen sona erdiği belirtildi. Olay, gondolcuların durumu fark ederek yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Büyük Kanal’da Yüzmek Yasak

Venedik’te tarihi ve çevresel nedenlerle kanallarda yüzmek kesin olarak yasak. Belediye kurallarına göre bu tür eylemler, “kamusal alanlarda uygunsuz davranış” kapsamında değerlendiriliyor ve para cezası uygulanabiliyor.

Belediye Başkan Yardımcısından Açıklama: “Bu Yıl 1.000 Kişiye Yasak Getirildi”

Venedik Belediye Başkan Yardımcısı Simone Venturini, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şehirde son zamanlarda artan kural ihlalleri ve kontrolsüz turist akışı ciddi bir sorun teşkil ediyor. Yalnızca bu yıl binden fazla kişinin Venedik’e girişi yasaklandı. Venedik bir tema parkı değildir, kültürel miras alanıdır.”

Turizme Sınır, Kurallara Netlik

Venedik, aşırı turizmin yol açtığı sorunlarla uzun süredir mücadele ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Venedik, 2024 yılı itibarıyla günübirlik turistlerden giriş ücreti almaya ve daha katı düzenlemeler uygulamaya başlamıştı.