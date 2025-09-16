Senarist Merve Göntem, dün akşam saatlerinde Cihangir’deki evinden gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, Göntem’in 4 yıl önce bir YouTube kanalına verdiği röportaj gösterildi. Geceyi emniyette geçiren Göntem hakkında, meslektaşları Senarist Bir tarafından açıklama yapıldı.

Senarist Bir açıklamasında, “Meslektaşımız Merve Göntem, dört yıl önce verdiği bir röportajda anlattığı karakter üzerinden bağlamından koparılan sözlerle sosyal medyada hedef gösterilmiş ve evinden gözaltına alınmıştır. Sosyal medya linç kültürünün çok takipçili hesapların fırsatçılığıyla birleşmesi, bir senaristin meslek hayatını, geçim kaynağını ve onurunu tehdit eden bir tablo yaratmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, RTÜK’ün yayına girdiği günden beri radarında olan Kızılcık Şerbeti dizisinin Türk aile yapısı bahanesiyle hedef gösterildiği vurgulandı. Senarist Bir, ifade ve yaratıcılık özgürlüğüne yapılan baskının görünür hale geldiğini belirterek, “Toplumu çürüten diziler değil adaletsizliktir. Aileleri yıkan kurgular değil, yoksulluktur. Bir ülkeyi uçuruma sürükleyen senaristler değil baskı ve hukuksuzluktur. Meslektaşımız Merve Göntem’in yanındayız. Senaristlik suç değildir” açıklamasını yaptı.