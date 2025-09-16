Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, tabancayla vurulmuş halde bulunan 44 yaşındaki Sinan Gündoğdu’nun öldürülmesiyle ilgili olarak eşi, iki oğlu ve yengesi gözaltına alındı. Gündoğdu’nun 22 yaşındaki oğlu Y.G., sorgusunda tartışmanın ardından olayın meydana geldiğini itiraf etti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Sarbak Metal Anadolu Lisesi karşısındaki boş arazideki bir barakada önceki gece gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Gündoğdu, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde silah bulunamaması üzerine Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri kapsamlı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu’nun oğlu Y.G.’nin olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Cinayette kullanılan tabanca ise boş bir arazide bulundu.

Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu’nun oğlu Y.G., eşi, diğer oğlu ve yengesini gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.G.’nin ifadesinde, babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını ve olay gecesi barakaya bu konuyu konuşmak için gittiklerini söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi sonucu olayın meydana geldiği belirtildi.