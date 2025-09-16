Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, evlenecek genç çiftlerin nikah ücretlerinde yüzde 25 indirim uygulamaya başladı. Belediyeden yapılan açıklamada, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evlilik sürecine destek olunması amacıyla böyle bir adım atıldığı belirtildi.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatılan uygulamadan, 18-29 yaş aralığında olan, ilk kez evlenecek ve ilçede ikamet eden çiftler yararlanabilecek. Ücret indirimi, hem Kahramankazan sınırları içinde hem de ilçe dışında düzenlenecek nikah törenlerinde geçerli olacak.

Belediye yetkilileri, söz konusu uygulamanın genç çiftlerin maddi yükünü hafifletmeyi ve aile kurumunu güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.