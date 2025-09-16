Trabzonspor’un yeni sezonun en etkili hücum kozlarından biri olan 2.01 boyundaki golcüsü Paul Onuachu, Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla öne çıktı. Nijeryalı forvet, fizik gücü ve mücadeleci oyunuyla takımının hücum hattında fark yaratmayı sürdürdü.

Sezon başında yeniden Trabzonspor’a transfer olan Onuachu, hava toplarındaki hakimiyeti, ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve ceza sahasındaki etkili varlığıyla bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe maçında sahaya istekli başlayan Nijeryalı golcü, rakip savunmayı zorlayan hareketleriyle takım arkadaşlarına alan açtı ve kritik anlarda Trabzonspor’u hücumda ayakta tuttu.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maçta 15 gol kaydeden 30 yaşındaki Onuachu, yeni sezona da hızlı bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar attığı 2 golle beklentilerin karşılanacağını gösterdi. Bordo-mavili taraftarların büyük destek verdiği Onuachu, ilerleyen haftalarda Trabzonspor’un en önemli gol silahı olmaya devam edecek.