Geçtiğimiz haftalarda şok bir şekilde Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe kısa süren bir hoca arama çalışması yaptı. O çalışmada ismi gündeme gelen Filipe Luis, Brezilya basınına konuştu.

'HENÜZ ERKEN'

Flamengo'yu çalıştıran genç hoca, kendisine sorulan Fenerbahçe sorusunun ardından, ''Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum.'' açıklamasında bulundu.

ALİ KOÇ'TA KONUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan Filipe Luis sorusuna, ''Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz'' dedi.

PERFORMANSI

2024 Eylül ayında takımın başına geçen Filipe Luis, Flamengo ile 65 maça çıktı ve 2.23 puan ortalaması tutturdu.