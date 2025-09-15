Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, gece saatlerinde İstanbul’daki ikametinden, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Efe hakkında, savcılık tarafından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulunuldu.

Mahkeme Ev Hapsi Kararı Verdi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan değerlendirme sonucunda, Nurullah Efe hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Böylece tutuklama talebi reddedilmiş oldu.

Arka Plan

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Efe’nin aynı suçtan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını kesinleştirmiş ve bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiğini bildirmişti. Bu karar doğrultusunda Efe’nin HKP Genel Başkanlığı görevi sonlandırılmıştı.

Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, HKP yetkilileri süreci yakından takip ettiklerini ve hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.