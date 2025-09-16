Yuvamız Şişli Çocuk Gündüz Bakımevleri, bu yıl 231 yeni kayıt alarak toplam 572 çocuk ile 2025-2026 döneminde hizmete başladı. 9 kreş sorumlusu, 59 öğretmen, 9 yardımcı öğretmen, 2 branş öğretmeni ve 1 klinik psikolog olmak üzere toplam 122 personelden oluşan kadrosuyla hizmet veren kreşler, oyun temelli öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan etkinliklerle, çocukların hem eğlenerek öğrenmesine olanak tanıyor hem de problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi becerilerini geliştiriyor.

KREŞLER YENİLENDİ

Öte yandan yeni dönemde çocukların daha keyifli ve güvenli vakit geçirebilmesi için kreş bahçelerinde de bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kreş bahçelerinde bitkilendirme çalışmaları gerçekleşirken, oyun alanlarının zemin döşemesi ve oyun ekipmanlarının bakım ve yenilemeleri de tamamlandı.