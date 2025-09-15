Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay davası, 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. Dava sonrasında Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz’a konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, ertelemeyi beklediklerini söyledi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, sürecin hukuki değil siyasi bir dava olduğuna dikkat çekerek, “Bu dava partimizi meşgul etmek için açılmış bir süreç. Zaten davanın erteleneceğini tahmin ediyorduk. Hukuki değil, tamamen siyasidir. Hukukçuların görüşleri dosyaya sunuldu. Toplumun ortak kanaati de bu yönde: Bu dava, CHP üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılmak isteniyor,” dedi.

“Hiçbir CHP’li Partisine Kayyum Olarak Gelmez”

Davada bir kayyum kararı çıkması ve bu kayyumun Kemal Kılıçdaroğlu olma ihtimali sorusuna ise Bozkurt şu net yanıtı verdi: “Genel merkezimiz bizim için bir mabet. Kayyum olarak buraya gelecek bir CHP’li tanımıyoruz. Kayyum olmayı kabul eden birini de partili olarak görmeyiz. Bu kişiler ne partimizin bir parçası olabilir, ne de toplumsal muhalefetin temsilcisi.

Kemal Bey gelir miydi gelmez miydi bilemeyiz ama çok net söylüyorum: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, kendi partisine kayyum olarak gelmez.”

“Toparlanacak Bir Parti Değiliz, Zaten Birinci Partiyiz”

Partide bir dağınıklık ya da birleşmeye ihtiyaç olduğu yönündeki söylemlere de karşı çıkan Bozkurt, “Cumhuriyet Halk Partisi bugün birinci partidir. Tüm toplumsal muhalefeti kapsayan, birleşik ve güçlü bir yapıya sahibiz. Ne bir toparlanmaya, ne de birleştirilmeye ihtiyacımız yok,” ifadelerini kullandı.