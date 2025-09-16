Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, uzman çavuş Emre B. ile bacanağı Uğur B. arasında 29 Ekim Mahallesi 59. Cadde’de tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Uğur B., tabancayla Emre B.’ye ateş ederek ağır yaraladı.

Saldırının ardından 06 HB 155 plakalı aracına binen Uğur B., aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Emre B. ile Uğur B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.