Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, usta oyuncu Tarık Akan'ı ölüm yıldönümünde andı.

"Tarık Akan gerçek bir aydındı"

Genel Başkan'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 9’uncu yıl dönümünde sevgiyle, özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarık Akan Kimdir?

Tarık Akan, gerçek adıyla Tarık Tahsin Üregül, 13 Aralık 1949’da İstanbul’da doğmuş ve 16 Eylül 2016’da akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Babasının subay olması nedeniyle çocukluk yıllarını Türkiye’nin farklı şehirlerinde geçiren Akan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığı mühendislik eğitimini yarıda bırakıp Gazetecilik Yüksekokulu’nu bitirmiştir. 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sinema Artist Yarışması’nda birinci olarak Yeşilçam’a adım atmış, 1971 yapımı Solan Bir Yaprak Gibi filmiyle sinemaya başlamıştır. 1970’li yıllarda “Hababam Sınıfı” serisi, “Ah Nerede”, “Mavi Boncuk” ve “Canım Kardeşim” gibi yapımlarla romantik jön olarak tanınan Akan, 1980’lerden sonra “Sürü”, Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Yol”, “Maden” ve “Pehlivan” gibi filmlerle toplumsal içerikli, politik ve güçlü rollere yönelmiştir. Yaklaşık 120 filmde rol alan sanatçı, Antalya Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödül kazanmış, Türk sinemasının hem romantik yüzü hem de karakter oyuncusu kimliğiyle hafızalara kazınmıştır. Toplumsal duyarlılığıyla da tanınan Tarık Akan, 2016’daki vefatıyla Türkiye’de sanat camiasını derin bir üzüntüye boğmuştur.