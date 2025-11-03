AĞRI’nın Patnos ilçesinde inşaat halindeki bir binada asansör için yapılan eklentinin saçağı çöktü. Beton parçalarının altında kalan işçilerden Hürmet Varlı (48) yaşamını yitirirken, yeğeni Evren Varlı ağır yaralandı.

Olay, Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın en üst katında asansör için yapılan eklentinin saçağı, ağırlığı taşıyamayınca çöktü. Kopan beton parçaları, o sırada alt kısımda çalışan işçiler Hürmet Varlı ve yeğeni Evren Varlı’nın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hürmet Varlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Evren Varlı’nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hürmet Varlı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.