Sabah saatlerinde ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Özkan, çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“Beni Öldürmeye mi Çalışıyorlar?”

Ünlü oyuncu, yaz aylarında yoğun tempoda çalıştığını ve bu süreçte yüzünde egzama oluştuğunu belirtti. “Ara ara hastaneye gidip geliyorum. Sete çıkıyorum, yarışma programı sunuyorum. Makyajdan kaynaklandığını düşünüyorum,” diyen Özkan, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti.