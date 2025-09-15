İstanbul'un Silivri ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Veysel Kırklangıç (78), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sularında Silivri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy arasındaki Büyükçavuşlu mevkisinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Kırlangıç'a, F.M. yönetimindeki 39 AEM 888 plakalı bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Kırlangıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar ile bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırlangıç'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Kırlangıç'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gözaltına alınan F.M.'nin otomobilini yeni aldığı ve İstanbul'dan Kırklareli'ne gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.