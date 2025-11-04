Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması “Signal” üzerinden örgütsel yazışmaları tespit edilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılar arasında TÜBİTAK, ASELSAN ve Türk Telekom çalışanları da bulunuyor.

FETÖ’nün Şifreli Yazışmaları Ortaya Çıktı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce silahlı terör örgütü üyeliğinden firari olarak aranan H.İ.A. isimli şahsın dijital materyalleri incelendi.

Yapılan çözümleme işlemleri sonucunda, örgüt üyelerinin “Signal” isimli şifreli haberleşme uygulaması üzerinden yazıştıkları tespit edildi.

Kritik Kurumlarda Görevli İsimler Hakkında Karar

Elde edilen veriler üzerine, 2’si TÜBİTAK, 1’i ASELSAN, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve 1’i Türk Telekom çalışanı olmak üzere toplam 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonların devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.