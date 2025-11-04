Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı'nda gelen kruvaziyer ve turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 56 kruvaziyer ile 153 bin 369 yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı'na bu yıl aynı dönemde 39 kruvaziyer gemisiyle 65 bin 960 yolcu geldi. Kuşadası Limanı'na ise geçen yılın ilk 10 ayında 501 kruvaziyer ile 791 bin 300 yolcu gelirken, bu yıl aynı dönemde 574 kruvaziyer ile 879 bin 895 yolcu geldi. 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde 73 kruvaziyer ile 53 bin 967 yolcunun geldiği Çeşme Limanı'na bu yıl aynı dönemde 69 kruvaziyer ile 56 bin 296 yolcu geldi.

'LİMAN ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, kruvaziyer turizminin sadece tur operatörleri ve acenteler için değil, aynı zamanda rehberlerden esnafa, taksi şoförlerinden yeme-içme sektörüne kadar geniş bir kesim için ekonomik hareketlilik yarattığını söyleyerek, "İzmir hem tarihi hem kültürel zenginliğiyle kruvaziyer yolcuları için önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli sürdürülebilir biçimde artırmak için liman altyapısının güçlendirilmesi, kent içi yönlendirme ve tanıtım çalışmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. TÜRSAB olarak, İzmir'in kruvaziyer turizminde, Akdeniz'in cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)