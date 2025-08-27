Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) aktardığı bilgilere göre, Rusya’nın Hazar Denizi kıyısında saat 23.33’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssünün, Dağıstan Cumhuriyeti’nde yer alan Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olduğu, depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Depremin Dağıstan’ın yanı sıra çevre bölgelerde ve Azerbaycan’da da hissedildiği, ilk değerlendirmelere göre can kaybı ya da hasar meydana gelmediği açıklandı.