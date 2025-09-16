Mahsa Amani 13 Eylül 2022'de Tahran'da, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyesi tarafından başörtü takmadığı ve kurallara uymaması sebebiyle gözlatına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan kadın Amani, 16 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Amani'nin ölüm sebebi kalp krizi olarak belirtilse de, gen kadının acılı ailesi darp edildiği ve başına aldığı darbe nedeniyle hayatına kaybettiği iddia edildi.

İran’da Protestoları Alevlendiren Ölüm: Mahsa Amini Kimdi?

Mahsa Amini, 21 Eylül 1999’da İran’ın Kürt bölgesindeki Saqqez/Saggız kentinde doğmuştur. 2022’ye kadar sıradan bir genç kadındı; ailesiyle yaşıyordu, eğitim görüyordu. Ölümü öncesinde özel bir kamuoyu yoktu.