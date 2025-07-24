Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1’inci Eleme Turu’nda 30 Temmuz Çarşamba günü Azerbaycan EKİBİ Neftçi ile karşı karşıya gelecek. FOMGET, Neftçi’yi elemesi halinde 3 Ağustos’ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek. Rakiplerini geçerek Şampiyonlar Ligi’nde grup etabına adını yazdırmak isteyen başkent ekibinde hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. FOMGET’te yeni teknik direktör Hasan Vural, takım kaptan Selda Akgöz ve geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Armisa Kuç, oynayacakları önemli maç öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET’in yeni teknik direktörü Hasan Vural takımın geçen sezon çok üstün bir performans gösterdiğini söyledi. Aynı performansla yollarına devam etmek istediklerini ifade eden Vural, “Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işler yapmak istiyoruz. Önümüzdeki en önemli hedef Şampiyonlar Ligi. Takım olarak yakın ve kısa hedefler koyduk. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Neftçi, sonrasında Kiryat Gat’ı geçmek. Rakiplerimize baktık, analiz ettik. Bizden bir 15 gün önce hazırlıklarına başladılar. Sadece süreç olarak biraz önümüzdeler. İnşallah rakibimiz yenip 2’nci maçımıza çıkacağız. İsrail ekibini de yenip ülkemize mutlu şekilde geleceğiz. Bu sene 22 tane çok kaliteli oyuncu ile takım kurduk. Oyuncularımızın hepsini 2 kulvarda değerlendireceğiz. Amacımız hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde devam edebildiğimiz yere kadar gitmek” diye konuştu.

‘AVRUPA FARKLI BİR KULVAR’

Avrupa’nın farklı bir kulvar olduğunu kaydeden Vural, “Daha önce de Avrupa tecrübesi yaşadık. A-Ligi takımıyla şampiyon olduğumuzda Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik. Dediğiniz gibi orası farklı bir kulvar. Çok iyi takımlar geliyor. Biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Bizim takımımız da Türkiye'nin en iyi takımı. Artık Avrupa kulvarında da mücadele edecek bir takım. Çok iyi oyunculardan kuruluyoruz. Bunun için zaten 10-12 tane takviye yaptık. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Sahada çok mücadele eden bir sistem içerisinde oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAPTAN SELDA AKGÖZ: ÖNCELİĞİMİZ NEFTÇİ İLE OLAN MAÇIMIZ

Takımın daha önce Şampiyonlar Ligi macerası olduğunu fakat erken elendiklerini hatırlatan Selda Akgöz, “Bunun bilincindeyiz ve yaşadığımız tecrübeler var. Bunları kullanarak bu sene daha iyi bir hazırlanma oldu. Daha iyisini bekliyoruz, yaşayıp göreceğiz. Takımımıza yeni gelen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da zaten kariyerleri olan arkadaşlarımız. Ben yine ablalığımı, yakın arkadaşlığımı sergileyeceğim. Ekstra sergilediğim bir rol model olmayacak. Şu an önceliğimiz Neftçi ile olan maçımız. Turu geçersek İsrail temsilcisi ile maçımız olacak. Daha sonra da gruplara kalmayı düşünüyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Bu sene biraz kısa zamanda toplandık. Hocamız da yeni geldi. Hocamız bizden önce maçların hepsini inceledi. Bizi ona göre hazırladı. Ona göre değerlendirmelerimizi maçtan önce yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE'Yİ İYİ TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek kadın futbol takımı olduklarını kaydeden Akgöz, “Kadının Türkiye için önemi çok yüksek. Son zamanlarda olan kadın cinayetleri oranlarının artışı ortada. Rakibimizi geçerek en azından bir nebze de olsa bu galibiyetin onlara bir armağanı söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizde kadın değerlidir ve başarılıdır. Kendi ayakları üzerinde durabilen bireylerdir. Türkiye’de kadın futbolu olarak hem kulüp hem milli takım olarak zaten ilerleme kaydediyoruz. Etrafımızdaki insanlar olsun, sosyal medya olsun zaten yavaş yavaş bizim farkındalığımızı yaratmaya başladı. Maçlarımıza gelerek bunun farkındalığını başlatıyorlar. Kendimizi iyi temsil edebilmek için, Türkiye'yi iyi temsil edebilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ARMİSA KUÇ: ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE GOL ATACAĞIM

Geçtiğimiz sezon attığı 30 gol ile Kadınlar Süper Ligi’nde gol kraliçesi olan Karadağlı forvet Armisa Kuç, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olduğunu ve bu tecrübeyi arkadaşlarıyla paylaşacağını söyledi. 20 gündür yoğun tempoda Neftçi maçına hazırlandıklarını belirten Kuç, “Kesinlikle bir tur atlayacağımıza inanıyorum. Amacımız grup aşamalarını kalmak. İnanıyorum ki grup aşamalarına da geçebileceğiz. Şampiyonlar Ligi’nde de gol atacağım. Kendimde o kapasiteyi görüyorum. Kesinlikle benim amacım çok gol atmak ama bunu kendi başıma yapamam. Arkamda hem takım arkadaşlarım hem teknik ekip var. Ondan dolayı çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Geçen senenin gol kraliçesi olmak beni çok motive ediyor. Ankara'nın Şampiyonlar Ligi'ni hak ettiğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teknik Direktör Hasan Vural’ın açıklamaları

- Takım kaptanı Selda Akgöz’ün açıklamaları

- Armisa Kuç’un açıklamaları

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