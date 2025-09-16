Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonun başlangıcını dün akşam zirveyle yaptı. Yayınlanan 29. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi dün gecenin en çok reyting alan dizisi oldu.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, dün akşam ekrana gelen ikinci sezon ilk bölümüyle reytinglerde büyük başarı elde etti. Yapım, Tüm Seyirciler kategorisinde 13.91, AB grubunda 10.45 ve ABC1’de 13.93 reyting alarak günü zirvede tamamladı.